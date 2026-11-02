Частые визиты главы киевского режима в Турцию Владимира Зеленского нашли свое объяснение. Как написал обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан, украинский лидер не боится турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана – в противоположность хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Издание пишет, что Зеленский не чувствует давления со стороны Эрдогана. За десять месяцев 2026 года глава киевского режима трижды посещал Турцию. В апреле и в октябре он посещал Стамбул, а в июле - Анкару, где проходил саммит НАТО, там он встречался с турецким лидером.

Автор сравнивает обстоятельства общения Зеленского с лидерами разных стран. Хакан считает, что встречи с Трампом сопровождаются давлением. А европейские лидеры, выражая поддержку украинскому президенту, фактически призывают его продолжать войну. Рядом же с Тайипом Эрдоганом никаких проблем Зеленский не испытывает.