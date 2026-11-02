Кремль объяснил невозможность транзита газа в Европу через Украину

Говорить о возобновлении транзита российского газа в Европу через Украину сейчас едва ли возможно. Об этом заявил в понедельник, 2 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за публикациями американских средств массовой информации о том, что Соединенные Штаты выступают за скорейшее возобновление транзита российского газа в Европу через Украину. При этом предполагается использовать американского посредника, чтобы обойти европейские санкции.

Однако Дмитрий Песков напомнил, что "положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент".

В будущем, как отметил политик, всё будет зависеть от желания покупателей, а также желания и возможностей продавцов. Песков напомнил, что "газовый рынок — он больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным".

Тем временем ТАСС отмечает, что Россия в январе — октябре 2026 года нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 1%, до 14,8 миллиарда кубометров.

При этом недружественные России европейские страны из-за отказа от российских энергоносителей так и не сумели запасти достаточно газа на зиму. Эксперт по энергетической политике оппозиционной германской фракции бундестага "Союз-90"/"Зеленые" Михаэль Кельнер обвинил власти ФРГ в провале подготовки к зиме: "Газохранилища настолько пусты, что Германия не имеет на зиму страхового запаса. В этой связи любой холодный фронт, любой небольшой сбой цепочки поставок немедленно приведет к росту цен на газ".