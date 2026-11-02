Правкомиссия одобрила перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений

На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрены поправки, предусматривающие конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом рассказали в понедельник, 2 ноября, в Министерстве финансов России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, в случае вступления поправок в силу накопительная пенсия, формировавшаяся за счет взносов работодателей с 2002 по 2014 год, будет переведена в ПДС с 1 апреля 2027 года. Страховой пенсии это не коснется.

Минфин перечислил преимущества для граждан, которые предполагает эта мера — в частности, больше возможностей для управления пенсионными накоплениями. Например, в ряде сложных жизненных ситуаций можно будет получить выплаты из этих средств. Переведенные в ПДС средства можно передавать по наследству.

Государство гарантирует сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в сумме до 2,8 миллиона рублей — это вдвое превышает аналогичный показатель других финансовых институтов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предупреждал, что пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Политик подчеркивал, что это решение принимают в интересах россиян: "Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться".

Тем временем россияне, участвующие в ПДС, рассказали о своих целях. Согласно данных опроса, проведенного "СберНПФ" и сервисом "Работа.ру", на которые ссылается ТАСС, 44% респондентов стремятся сформировать финансовую подушку, 20% рассчитывают на дополнительный доход после завершения карьеры, 17% копят на жилье, 8% надеются оплатить себе образование.