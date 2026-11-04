Сбежавшая из Британии Меган Маркл не может перестать плакать: "Совершенно убита горем"

Меган Маркл и принц Гарри на прошлой неделе покинули Британию. Сассекские увезли детей Арчи и Лилибет на каникулы, опасаясь повышенного внимания из-за скандала с Томасом Марклом, которого обвиняют в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Как рассказал человек из окружения герцогини, Меган постоянно плачет из-за произошедшего. При этом ожесточённая критика её новой роли на австралийском телевидении ещё сильнее осложняет и без того тяжёлый период.

"Обвинения в адрес отца глубоко потрясли её, особенно потому, что она сама воспитывает двух маленьких детей. Меган совершенно убита горем из-за всего, что стало известно, и не может перестать плакать. Это невероятно болезненное и эмоционально изматывающее испытание", — сообщил инсайдер.

Герцогиня сама является матерью, и это делает обвинения в адрес ее отца особенно мучительными. "Когда она смотрит на свою дочь Лилибет, то невольно думает о детях, которые, возможно, пострадали, и о том, насколько они беззащитны. Сама мысль о том, что какой-либо ребёнок мог подвергнуться чему-то настолько ужасному, для неё почти невыносима", — отметил знакомый актрисы.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как сводный брат Меган, Томас Маркл-младший, обвинил их отца в хранении сотен откровенных изображений с участием детей. По сообщениям СМИ, он обратился в полицию и ФБР с соответствующими заявлениями. Томас Маркл-старший решительно отрицает все обвинения.