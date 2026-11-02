Лондон и Берлин создают ракеты для ударов по Калининграду и Петербургу

Совместную военную программу Deep Precision Strike по созданию ударных ракет радиусом свыше двух тысяч километров запустили Лондон и Берлин. Как пишет Politico, европейцы пытаются собрать собственный дальнобойный арсенал, чтобы не зависеть от американских поставок.

По данным издания, разрабатываются сразу два типа оружия: британская малозаметная крылатая ракета для полетов на предельно малой высоте и немецкая гиперзвуковая система с маневрирующим планирующим блоком. Объявленной дистанции хватает, чтобы атаковать регионы европейской части России. При размещении установок в Центральной Европе под прямым ударом в первую очередь оказывается Калининградская область.

В зону поражения также попадают Санкт-Петербург с Ленобластью и Москва, до которой от немецкой границы по прямой всего 1600-1800 км. Основными целями для ударов европейские военные прямо называют аэродромы, штабы и склады боеприпасов. На проект Лондон выделяет 770 миллионов фунтов стерлингов, Берлину гиперзвук обойдется в 9 миллиардов евро.