МЧС: кибератака привела к рассылке фейков от имени ведомства в 33 регионах

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России работает над восстановлением работы своих сервисов после кибератаки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 2 ноября.

Как уточняет МЧС в официальном "Макс"-канале, кибератаке подверглась панель администрирования мобильного приложения министерства. Из-за этого в 33 субъектах Российской Федерации были разосланы фейковые предупреждения от имени ведомства.

Происшествие оперативно выявили, предприняв меры к ликвидации последствий. В МЧС подчеркивают, что случившееся никак не затрагивает систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, тем более что мобильное приложение выступает лишь в качестве вспомогательного инструмента информирования.

Россиян просят сохранять спокойствие и бдительность, а также не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось о сбое в работе информационных систем "Аэрофлота" из-за хакерской атаки. В Роскомнадзоре при этом заверили, что заявления преступников о якобы компрометации персональных данных клиентов или сотрудников авиакомпании фактами не подтверждаются.

В 2024 году в целом ряде государств произошел масштабный компьютерный сбой, затронувший ретейл, транспорт, кредитно-финансовые организации и многие другие сферы жизни. Однако в России это событие прошло практически незамеченным. В Министерстве цифрового развития подчеркивали: благодаря широкому внедрению собственных разработок и работе над технологическим суверенитетом России удалось избежать паники, которая охватила Америку, Европу и Австралию.