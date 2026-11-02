Стубб выступил с опасной инициативой после звонка в Кремль

Финляндия намерена нарастить расходы на оборону и безопасность, а также принять участие в инициативе Франции по ядерному сдерживанию. Об этом стало известно вскоре после звонка финского президента Александра Стубба в Кремль российскому лидеру Владимиру Путину.

Как заявил Стубб, Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, работа по реализации этого сотрудничества на официальном уровне уже стартовала. При этом формат взаимодействия с Францией пока окончательно не определен — Хельсинки намеревается сначала изучить потенциальные риски и последствия.

В то же время президент Финляндии, которого цитирует Yle, подтвердил, что разговор с Владимиром Путиным затрагивал темы сдерживания и обеспечения стабильности, а затем призвал сограждан "научиться жить в неопределенности".

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров иронично прокомментировал суматоху, которая поднялась "в этом европейском благородном семействе" после звонка Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стёре в Кремль. Глава МИД России отметил, что абоненты "заявляют, что они со всеми договорились, вернее, всех предупредили до разговора", но представители других стран Европы выражают недовольство тем, что с ними не посоветовались насчет таких созвонов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтверждал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре 27 октября "решили поговорить" с Владимиром Путиным по телефону в национальном качестве, а не от имени всего Евросоюза.