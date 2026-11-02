Шестидневный режим тишины в Алешках завершился. Временное прекращение огня позволило доставить помощь местным жителям и обеспечить безопасный выезд тем, кто решил покинуть город.

"Выражаю огромную благодарность нашим военным, которые, рискуя своей жизнью, а периодически теряя их, жизни, обеспечивали безопасность этого гуманитарного процесса. Очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать", - заявила Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Данная гуманитарная миссия признана успешной. Омбудсмены надеются, что опыт может быть распространен и на другие участки фронта. Но пока от Киева таких предложений нет.

"Пока аналогичных планов нет. Нет также пока аналогичных инициатив. Но разумеется, в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей, их безопасность и гуманитарное обеспечение будет ставиться во главу угла", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Киев же попытался использовать эту гуманитарную миссию в пропагандистских целях, обвинив Москву в том, что она под прикрытием "режима тишины" провела перегруппировку войск. Украинские вооруженные силы такой возможностью уж точно воспользовались. Но об этом Зеленский в очередном интервью, разумеется, умалчивает, при этом снова критикуя президента Трампа. И фактически его шантажируя: "Если вы хотите, чтобы мы в течение месяца не наносили удары по российским НПЗ, дайте Украине боеприпасы для систем ПВО "Пэтриот" на один месяц".

Без них, говорит Зеленский, Украина беззащитна перед российскими баллистическими ракетами. Это касается и столицы, где из-за наших ударов остановлены сразу три ТЭЦ и наблюдаются серьезные перебои с электричеством. В понедельник из-за этого была временно остановлена одна из веток киевского метро.

Местные СМИ, ссылаясь на неназванные источники в украинском кабмине, уже пророчат, что предстоящая зима может оказаться для Киева тяжелее предыдущей из-за критической нехватки электроэнергии. Расчет делается на то, что эти мольбы о помощи услышат в Вашингтоне, где украинские лоббисты и русофобы тоже активно работают. Задача номер один - снова склонить администрацию США на сторону Зеленского.

"Если Россия одержит верх на Украине, то Европа окажется в большой опасности. Поэтому США и Европа должны оказать Украине всю возможную поддержку, чтобы помешать русским достичь стратегической цели - восстановление Российской империи и уничтожение демократии на Украине", - считает Карл Роув, бывший заместитель главы администрации президента США.

Сложно даже сказать, какой из этих тезисов выглядит бредовее. Про восстановление империи или про демократию на Украине, которой там давно уже и не пахнет. Впрочем, такие страшилки в стиле "холодной войны" по старой памяти могут и сработать, о чем в Киеве, безусловно, мечтают. Как и том, чтобы республиканцы проиграли промежуточные выборы и потеряли большинство в Конгрессе. Что свяжет президенту Трампу руки. И в плане давления на Украину тоже. Однако и в Европе, на плечи которой Вашингтон умело переложил бремя финансирования украинского режима, все не так спокойно. Что, безусловно, пугает Киев.

"Наша опора, и мы должны это четко понимать, — это страны Северной Европы, Германия, Нидерланды и Великобритания. Я очень ценю страны Балтии. Но, к сожалению, у них нет денег. А у перечисленных мной стран деньги есть. Без этой группы стран ситуация становится уже совсем плохой. Поэтому судьба Германии беспокоит меня гораздо больше, чем судьба Франции", - признался Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины.

А деньги Украине очень нужны. Но с этим уже есть проблемы. Дополнительные 70 миллиардов на поддержку Украины в следующем году Европа найти пока не в состоянии. Теоретически может опять возникнуть соблазн конфисковать российские активы, замороженные на счетах в Бельгии. Тем более премьер-министр этой страны - ярый противник данного шага - подал прошение об отставке. Так как не смог согласовать бюджет на будущий год из-за повышения военных расходов - Бельгии не хватает десяти миллиардов евро. Эту дыру хотят закрыть за счет снижения социальных расходов или повышения налогов. Король Бельгии пока отставку Барта Де Вевера не принял. Хотя, по мнению экспертов, это лишь вопрос времени.