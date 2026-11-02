Собянин поздравил с юбилеем Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

В Марфо-Мариинской обители возлагают цветы к памятнику Елизавете Федоровне - основательнице монастыря. От светской жизни она отреклась после смерти мужа - московский генерал-губернатор Сергей Александрович был убит террористами-революционерами. Всю жизнь занимаясь благотворительностью, великая княгиня и здесь продолжала помогать людям.

"На территории Марфо-Мариинской обители был дом для чахоточных женщин, который она посещала каждый день, она обнимала умирающих, она благословляла, она дежурила у постели тяжко болящих", - рассказывает Анна Громова, глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук.

Вместе супруги возглавляли более 100 благотворительных учреждений, покровительствовали творческой молодежи. Историческую память и традиции уже 15 лет возрождает Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество.

С молитвы начинаются традиционные Елисаветинско-Сергиевские чтения в мэрии Москвы, Доме генерал-губернатора. Сергей Александрович вступил на этот пост 135 лет назад и сделал многое для благоустройства столицы.

"Это электрификация Москвы, благоустройство, развитие железных дорог - МЦК, как мы его сегодня называем, без которого невозможно уже представить Москву, развитие трамваев Москвы, забота о музейном деле, развитии театрального искусства. Елизавета Федоровна заложила традиции сестринского дела, благотворительности, милосердия, создала первую в России протезно-ортопедическую фабрику, и эти начинания сегодня как никогда актуальны", - отметил Сергей Собянин.

Это уже второй день международной научной конференции - в ней принимают участие ведущие специалисты по истории Императорского Дома Романовых из Иерусалима, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми и других городов.

"Мы говорим о наших традициях, мы говорим о нашей духовности, мы говорим о вере православной, прикладываем огромное количество усилий уже 15 лет, чтобы сохранить те мемориальные здания, места которых были связаны с нашей историей, 300-летней историей императорской России", - отметила Анна Громова.

"Это возвращение утраченного, действительно возвращение утраченного, потому что история российской благотворительности - огромная страница в истории России, и в советский период она была практически полностью вычеркнута", - добавил Игорь Зимин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова

"Императорский маршрут" - федеральный туристический проект фонда - связывает 33 региона. Там восстанавливают исторические здания и открывают музеи. Один из них - в имении Михаила Александровича в селе Брасово Брянской области.

"Наша территория была под оккупацией, и в 1943 году дворец великого князя сгорел, а единственный флигель, который сохранился, в нем располагался долгое время дом пионеров, а сейчас он отреставрирован. И надеюсь, что в начале лета следующего года мы откроем свои двери для посетителей", - говорит ((ТИТР: Андрей Арцукевич, заведующий Брасовским музеем великого князя Михаила Александровича.

Каждый год участники чтений открывают новые страницы. Например, в этом году обсуждают восстановление домовой церкви в здании мэрии на Тверской. В нее можно было пройти из покоев генерал-губернатора, отдельный вход для всех желающих вел с улицы. Сохранились многие артефакты, в том числе царские врата.