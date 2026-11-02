Шепелев морил голодом больную раком Фриске: откровенное признание сестры Жанны

Жанны Фриске нет в живых уже 11 лет. Но скандалы вокруг ее имени все не утихают.

Семья певицы не может смириться с утратой. Родные Жанны уверены, если бы она не связалась с Дмитрием Шепелевым, то прожила бы дольше. Державшаяся в стороне от конфликта сестра артистки Наталья Фриске в откровенном интервью Лере Кудрявцевой рассказала, как умирала певица.

Наталья утверждает, что сожитель и отец единственного ребенка Фриске Дмитрий Шепелев вел себя ужасно по отношению к певице. Сестра уверена, что телеведущий не лечил Жанну должным образом.

"Она мне рассказывала, что Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная", — со слезами на глазах пересказала разговор с родственницей Наталья.

В тот же момент Фриске-младшая позвонила Шепелеву, стала расспрашивать, что происходит. На это, по ее словам, Дмитрий ответил, что терапия прекращена, так как лекарства больше не помогают.

Наталья отмечает, что и до болезни, в хорошие времена, телеведущий странно относился к певице. Например, когда Жанна была беременна, Дмитрий ее оскорблял. "Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?" — возмутилась Наталья.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Жизнь артистки оборвал рак мозга. У нее остался маленький сын Платон.