Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2036 году может превысить 80 лет

Перед российскими властями стоит задача к 2036 году поднять показатель ожидаемой продолжительности жизни в стране выше 80 лет. Об этом рассказала в понедельник, 2 ноября, заместитель главы правительства России Татьяна Голикова.

Как отметила вице-премьер, Стратегия развития здравоохранения в России направлена на достижение национальной цели, которую установил глава государства: обеспечить ожидаемую продолжительность жизни 78 лет к 2030 году, а также "выйти на рубеж, превышающий 80 лет, к 2036 году при опережающем росте ожидаемой продолжительности здоровой жизни".

Для решения этой задачи, по словам Голиковой, российская медицина и здравоохранение должны переориентироваться с лечения уже возникших заболеваний на выявление предварительных рисков развития болезней и их своевременную коррекцию.

Для этого власти предпринимают надлежащие меры. В частности, финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) за 20 лет возросло почти в 23 раза — с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей.

Чтобы россиянам было удобнее следить за своим здоровьем, в функционал национального мессенджера "Макс" включают новые сервисы и опции. Так, записаться на прием к врачу можно через "Макс". Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что такой возможностью пользуются уже более 21 миллиона человек. Использование мессенджера "становится бесшовным, привычным, быстрым" (цитаты по РИА Новости).