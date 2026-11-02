МИД объяснил, какому иностранному бизнесу разрешат вернуться в Россию

Россия готова сотрудничать с иностранными компаниями, покинувшими наш рынок, при соблюдении определенных условий. Об этом рассказал в понедельник, 2 ноября, директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

Как подчеркнул дипломат, возобновление сотрудничества возможно лишь с теми представителями бизнеса, которые покидали российский рынок цивилизованно. Если они пожелают вернуться, Россия рассмотрит варианты восстановления деловых связей.

При этом Биричевский призвал параллельно развивать сотрудничество с Глобальным Югом, с Азией, с Африкой, с Латинской Америкой — с теми, кто не ставит во взаимозависимость политическую конъюнктуру и экономическое взаимодействие, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что для зарубежных компаний, которые не стали сворачивать деятельность в России, "мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные". Глава государства рассказал, что "когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании — чуть не плакали наши друзья из этих стран", сообщает ИС "Вести".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что после начала российской спецоперации "кто-то ушел абсолютно по-скотски" с нашего рынка. Однако есть и те, кто остался, а мы "заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок".