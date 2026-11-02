Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 16 ноября

16 ноября пройдет Международный экспортный форум "Сделано в России, сообщили организаторы.

Это ключевое событие для обсуждения актуальных вопросов и задач внешнеэкономической деятельности, выработки практических решений, направленных на наращивание поставок российских товаров и услуг за рубеж. Важной составляющей форума станет интерактивная зона с передовыми разработками отечественных экспортеров для демонстрации достижений российских технологических компаний. В рамках выставки будут представлены инновационные решения в ключевых областях жизни человека и экономики страны: медицине, робототехнике, промышленности, IT.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Национальный центр "Россия" Краснопресненская наб., 14 Регистрация открыта до 3 ноября 2026 года. Узнать подробности можно здесь.