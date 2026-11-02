Собянин рассказал о реставрации уникального остекления павильона №62 на ВДНХ

Власти Москвы продолжают реставрацию фасадов павильона №62 "Охрана природы" на ВДНХ, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как отметил мэр, это очень сложная работа, так как внутренний контур блоков состоит из 10 разновидностей стеклянных деталей, а внешний - из 11. По словам главы города, общее количество внутренних и внешних элементов - почти 25 тысяч.

Декоративная мозаика из смальты с советской символикой уже восстановлена. Сейчас специалисты воссоздают утраченные барельефы.

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