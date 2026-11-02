В Москве подвели итоги сезона летних веранд

Количество сезонных кафе в Москве в 2026 году увеличилось по сравнению с показателем годичной давности, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"В Москве завершился сезон летних веранд, которые радовали жителей и гостей столицы. В жаркую погоду они пользовались огромной популярностью, но и с приходом сентября не сдали своих позиций – чтобы согреться осенью в ход шли пледы, ароматные чаи и теплые беседы. <…> По сравнению с прошлым годом, число сезонных кафе увеличилось более чем на 500 – сейчас в схему размещения включено свыше 5 тыс. 500 летних кафе", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что это не только создает дополнительные посадочные места, но и помогает заведениям увеличивать выручку. В настоящее время веранды стали настолько привычной частью городской жизни, что москвичи чаще бронируют столики именно снаружи, а не внутри.

Предприниматели из сферы общепита могут подать заявку на включение сезонного кафе в схему в любое удобное время, не дожидаясь начала летнего сезона, напомнили в пресс-службе. Для размещения столов и стульев без дополнительных элементов можно воспользоваться уведомительным порядком – к настоящему времени этой мерой воспользовались более 1 тысяча 400 как крупных ресторанов, так и небольших кофеен у дома.