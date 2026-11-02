"Он хрипел, кровь шла изо рта": страшные подробности последних минут жизни Сергея Соседова

Сергей Соседов умер 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда приехал в качестве члена жюри конкурса красоты. Музыкальному критику было 58 лет. Причина его смерти многих шокировала, якобы журналист оступился, упал с лестницы и получил серьезную травму головы.

Андрей Малахов, близко друживший с Сергеем Соседовым, не верит в столь нелепую гибель. Он продолжает расследовать загадочную смерть приятеля. Телеведущему удалось найти медсестру, которая работала в клинике, где пытались спасти Соседова. Елена Базыль появилась в студии ток-шоу и раскрыла страшные подробности последних минут жизни музыкального критика.

"У него была сильно разбита голова. Кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел. Дорога к нам была тяжелая, из Благовещенска своим ходом добирались (около 14 часов Соседова везли на машине, — прим. Ред.). Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации", — поделилась медсестра.

Организатор конкурса красоты Виктор Беззубов при этом уверяет, что он последний, кто видел Соседова живым и пытался его спасти. Якобы ни крови, ни хрипов не было.

"Я нес на руках Сергея Васильевича на носилках в скорую. Крови не было, да, было тяжелое дыхание, оно прерывалось, были рвотные позывы. Но крови не было", — заявил Беззубов.

Такое расхождение в версиях не дает покоя Малахову. Уголовное дело по факту смерти Соседова не возбуждено, но его друг пытается сам докопаться до правды.