Верховный суд объявил незаконным наследование начисленной после смерти пенсии

Включение в наследственную массу пенсии, которая была начислена на счет наследодателя-пенсионера уже после его смерти, является незаконным. Такое решение принял Верховный суд России, рассмотрев жалобу Социального фонда

Как уточнили в пресс-службе ВС России, речь шла о конкретной ситуации: после смерти жительницы Омской области банк зачислил на ее счет пенсионную выплату. Региональное отделение Соцфонда потребовало возврата ошибочно перечисленных 17,5 тысячи рублей, но кредитно-финансовая организация отказала, заявив, что не вправе "распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование".

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Социального фонда, а отказ банка вернуть перечисленную пенсию трактовали как незаконное обогащение. Однако кассационная инстанция сочла, что после зачисления на счет пенсия переходит в состав имущества наследодателя, а требование о возврате средств должно предъявляться к наследникам.

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда поставила точку в разбирательствах, постановив, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя, сообщает ТАСС.

Упростить ситуацию с наследованием пенсий может инициатива Министерства финансов, которую уже одобрила профильная правительственная комиссия. Предлагается конвертировать накопительные пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений. Наряду с другими преимуществами для граждан Минфин указывает на то, что переведенные в ПДС средства можно передавать по наследству.

Тем, кто хочет воспользоваться этими деньгами при жизни, предложили способ забрать разом всю накопительную пенсию. На общих основаниях женщины могут получить средства с 55 лет, мужчины — с 60 лет, если в 2026 году на счете меньше 439 776 рублей. При более существенной сумме деньги будут выплачивать в виде пожизненной прибавки к страховой пенсии.