Москвичей предупредили о перепадах атмосферного давления

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве до конца первой ноябрьской недели.

Как уточняют метеорологи, со вторника, 3 ноября, атмосферное давление в столичном регионе начнет понижаться с 753 до 744 миллиметров ртутного столба, что на несколько пунктов ниже нормы. Однако к субботе, 7 ноября, показатель вернется к 750 миллиметрам ртутного столба.

Такие перепады, цитирует специалистов РИА Новости, способны ухудшить самочувствие метеозависимых людей. У гипотоников и без того пониженное артериальное давление может упасть еще сильнее — это вызовет головную боль и слабость.

Между тем специалисты "Яндекс. Погоды" предупреждают, что первый снег в Москве и Московской области ожидается уже 3 ноября. Осадки пройдут преимущественно в виде дождя с мокрым снегом, поэтому устойчивого снежного покрова в столице пока не образуется.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что первая в этом сезоне гололедица прогнозируется в Москве и Московской области также во вторник, 3 ноября. В течение дня воздух прогреется всего лишь до двух-четырех градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется не ранее конца ноября — начала декабря.