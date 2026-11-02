Онкобольная Алена Рапунцель назвала три признака рака, на которые она не обращала внимания

Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" запомнили, как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии. Алена полагает, что болезнь началась в 2025 году, но она проигнорировала тревожные звоночки.

Рапунцель-младшая записала видео, в котором обратилась к своим поклонникам. Многодетная мама перечислила три признака, которые, по ее мнению указывают на рак, и который нельзя игнорировать.

"Первый признак — я очень сильно похудела. Это замечали абсолютно все, даже мои подписчики, и, конечно же, моя семья. Все говорили, что я как-то странно выгляжу, что я стала безумно худая, что у меня торчат кости. Но когда я вставала на весы, мой вес всегда был на одной и той же цифре, поэтому я на это не обращала внимания", — призналась Алена.

Сейчас Савкина, просматривая старые фотографии, и сама видит, что ее худоба нездоровая. Но еще год назад она была уверена, что все в порядке.

Вторым признаком болезни Алена назвала усталость. Она уже через час после сна чувствовала себя не лучшим образом.

"Мой организм уже просто кричал мне: "SOS, нужно отдохнуть и поспать, выспаться". Я всегда списывала это на стресс, усталость. Но, к сожалению, это было то, что организм у меня просто перестал восстанавливаться самостоятельно и тратил очень много усилий на борьбу с этой болезнью", — поделилась выпускница телестройки.

Третьим признаком онкологии, по мнению Алены, является ночная потливость. Савкина не обращала на это внимания, думая, что ей просто жарко, позже грешила на качество пижамы и постельного белья. На деле же организм ей кричал о произошедшем сбое.