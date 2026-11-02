Путин подписал указ о мерах поддержки информационных ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования информационных ресурсов". Документ опубликован в понедельник, 2 ноября.

Согласно указу, хозяева центров обработки данных (ЦОД) в России, не являющиеся государственными органами, обязаны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Резерв может использовать в своей работе, но его надлежит оперативно предоставлять при необходимости поддержки информационных ресурсов.

Решение о востребовании таких резервных мощностей возложено на профильную подкомиссию при правительственной комиссии по цифровому развитию по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Ранее сообщалось, что Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) подготовил некоторые инициативы по защите российских ЦОД в условиях атак со стороны украинских националистов. Речь идет про конкретные и быстровыполнимые мероприятия, которые позволят повысить устойчивость функционирования объектов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев подчеркивал, что продолжение функционирования дата-центров и сохранение работоспособности "при том объеме атаки" подтверждает, что "коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению" данных.