Глава Минздрава рассказал о поисках таблетки для продления жизни

Во многих государствах ведутся исследования по продлению жизни, включая поиски некоего универсального решения. Об этом рассказал в понедельник, 2 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как подчеркнул глава Минздрава, пока никому не удалось найти универсальный препарат — таблетку, способную пролонгировать продолжительность жизни, причем здоровой.

Тем не менее, уже есть решения, позволяющие отодвинуть или убрать с горизонта тяжелое заболевание, цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Министр напомнил про важность поддержания нормального веса, поскольку "ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний" и "крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что с развитием биотехнологий "люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия". В ответ на это председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что уже в нынешнем веке удастся пролонгировать жизнь до 150 лет.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила про национальную цель, которую установил глава государства: обеспечить ожидаемую продолжительность жизни 78 лет к 2030 году, а также "выйти на рубеж, превышающий 80 лет, к 2036 году при опережающем росте ожидаемой продолжительности здоровой жизни".