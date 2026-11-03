ПВО сбила 856 дронов ВСУ в ночь на 3 ноября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили 856 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской и Курской областей. Дроны ликвидированы над Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Над Брянской областью за сутки уничтожено 217 украинских беспилотников. Как сообщил в "Максе" губернатор Егор Ковальчук, дроны сбиты подразделениями ПВО Минобороны России, а также мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделениями Росгвардии.