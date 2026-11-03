Российские зенитчики управляемыми ракетами снайперски поразили беспилотники "Лютый"

В зоне спецоперации экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 точным ударом поразил пункт управления БПЛА и личный состав противника, оказав содействие группировке "Запад".

На Днепропетровском направлении операторы наших "птиц" отбили налёт тяжёлых гексакоптеров ВСУ, обеспечив защиту подразделениям группировки "Центр". На правом берегу Днепра в Херсонской области расчеты FPV-дронов выявили замаскированные позиции и уничтожили антенну РЭБ и автомобили боевиков.

А на Добропольском направлении отлично отработал расчёт ЗРК "Тор-М1". Комплекс предназначен для уничтожения низколетящих барражирующих боеприпасов, разведывательных и ударных БПЛА, а также крылатых ракет и авиабомб. Оперативно прибыв в заданный район, зенитчики управляемыми ракетами снайперски поразили беспилотники "Лютый", надежно прикрыв наших бойцов от ударов с воздуха.

Мобильные огневые группы сорвали атаку вражеских беспилотников в ДНР. Противник сейчас действует на малых высотах, использует лесополосы и складки местности, а отдельные дроны размещает вдоль дорог в режиме ожидания. При сопровождении транспорта наши бойцы распределяют секторы наблюдения и готовы в любой момент открыть огонь по неприятелю.