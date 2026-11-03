Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости наших бойцов в ходе СВО. Младший сержант Иван Терещенко, действуя в составе арт-расчёта, оперативно восстановил повреждённую противником связь с командным пунктом и вместе с сослуживцами продолжил наносить удары по противнику. Была уничтожена миномётная позиция ВСУ. Путь для наступления штурмовиков расчищен.

Сержант Степан Крестьянинов, доставляя технику и провизию на посты воздушного наблюдения, попал под артиллерийский обстрел. Умело маневрируя, Степан вывел свой "Багги" из зоны поражения и своевременно подвёз необходимые грузы. Это позволило отразить атаки вражеских беспилотников.