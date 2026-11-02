Ущерб на десятки миллионов евро: Европа страдает от массовых кибератак на холодильники

Не менее чем в семи европейских странах в результате кибератак на холодильное оборудование супермаркетов и магазинов испорчены продукты на десятки миллионов евро.

Сообщения о хакерских атаках поступили из Бельгии, Люксембурга, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландов и Эстонии. Преступники изменили температурный режим в холодильном оборудовании продуктовых магазинов, подняв температуру. Продовольствие пришло в негодность.

Причиненный действиями злоумышленников ущерб, по предварительным скромным оценкам, составляет десятки миллионов евро, сообщает ТАСС.

В октябре подобное случилось во Франции. Стараниями киберпреступников холодильники во многих магазинах по всей стране несколько часов не охлаждали, а подогревали продукты. Слабые места взломщики нашли в устаревших моделях холодильной техники, в которых давно не обновлялось программное обеспечение.

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