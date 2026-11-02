МИД предложил изменить сроки пребывания иностранцев в России по электронной визе

Допустимый срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе предлагается продлить с нынешних 30 до 45 дней. С соответствующей инициативой выступило российское Министерство иностранных дел.

Единая электронная виза дает право на въезд и пребывание в России с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Также МИД выступает за разрешение въезда в Россию по электронной визе в целях транзитного проезда в другие страны, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому граждане Вьетнама смогут въезжать на российскую территорию без виз и находиться на ней до 30 дней. С Китаем наша страна взаимно продлила безвизовый режим до конца 2027 года.

Между тем в МВД напомнили, что россиянину могут отказать в выдаче загранпаспорта, если у него недействителен внутрироссийский паспорт или отсутствуют документы воинского учета. Кроме того, без загранпаспорта можно остаться, если представленные для оформления документа фотографии не соответствуют установленным требованиям.