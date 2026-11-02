Около четырех миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на поддержку научно-технологических проектов в АПК

Около четырех миллиардов рублей запланировано в проекте федерального бюджета на будущий год на поддержку комплексных научно-технологических проектов в сфере АПК. Об этом сообщил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.
Средства выделят на развитие элитного семеноводства, приобретение и посадку семян отечественной селекции. Также дополнительные средства получит и рыбохозяйственный комплекс - в планах обновление инфраструктуры и закупка необходимого оборудования.
Еще одна важная тема - реализация энергетической стратегии страны на ближайшие три года.
"Основными направлениями усилий станет поддержание надежности энергоснабжения России и дальнейшее совершенствование, модернизация отрасли через внедрение эффективных технологий, инфраструктурное развитие, наращивание собственного производства как комплектующих, так и необходимого оборудования. А также через оптимизацию использования ресурсов как в части добычи, так и переработки. Будут поступательно формироваться условия для использования инноваций и стимулирования так называемой умной энергетики за счет цифровизации, автоматизации, сокращения вредных выбросов и расширения чистых способов производства. Вырастет, конечно, и доля альтернативных и возобновляемых источников энергии наряду с традиционными нефтью и газом", - сказал Михаил Мишустин.