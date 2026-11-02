Около четырех миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на поддержку научно-технологических проектов в АПК

Около четырех миллиардов рублей запланировано в проекте федерального бюджета на будущий год на поддержку комплексных научно-технологических проектов в сфере АПК. Об этом сообщил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства выделят на развитие элитного семеноводства, приобретение и посадку семян отечественной селекции. Также дополнительные средства получит и рыбохозяйственный комплекс - в планах обновление инфраструктуры и закупка необходимого оборудования.

Еще одна важная тема - реализация энергетической стратегии страны на ближайшие три года.