В Москве стартовала первая международная неделя "Народы России"

В Москве дали старт масштабному событию - первой международной неделе "Народы России". Форум проводится по указу Владимира Путина и приурочен ко Дню народного единства.

География участников,без преувеличения обширная - около 50 гостей из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Представители разных национальностей, разных культур. На мероприятиях выступят выдающиеся ученые, артисты, спортсмены.

Программа насыщенная: в деловой части - панельные дискуссии, посвященные духовно-нравственным ориентирам. Отдельное внимание - развитию культуры и спорта, в рамках недели пройдут молодежные мероприятия, спортивные состязания. А на кинофестивале покажут аутентичные ленты из разных регионов нашей страны.