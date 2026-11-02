ЧП в крупнейших торговых сетях Европы - в холодильниках и морозильных камерах уже сутки плюс 50

На холодильниках надпись "сломано". Размороженные упаковки с полуфабрикатами, которые еще можно спасти, грустно выставлены на продажу в общем зале. Скоропортящиеся, вроде рыбы и мяса, - в очереди на выброс. Сотрудники супермаркетов вытирают лужи талой воды, которые за ночь вытекли из сломанных морозильных зон.

Атака хакеров пришлась на два часа ночи - время, когда в магазинах нет ни покупателей, ни персонала. Жертвами киберпреступников стали холодильники! Вместо необходимой по регламенту температуры в -20 градусов, они удаленно запрограммировали аппараты на +50. Когда удивленные менеджеры утром попытались открыть холодильники, им в лицо хлынул горячий воздух и густой пар. Как из духовки. А чтобы персонал не заметил ничего подозрительного - еще и отключили внутренние датчики тревоги.

От взлома пострадали десятки супермаркетов в Швеции, Германии, Эстонии и Люксембурге. В Бельгии хакеры вообще подняли температуру до +70 градусов. Ущерб - сотни тысяч евро. Тонны продуктов уничтожены. Производители оборудования оперативно переложили ответственность на торговые сети, заявив, что давно рекомендовали своим клиентам установить патчи безопасности, потому что обнаружили брешь в защите. Однако совет, как видно, был проигнорирован. Обновление никто не скачал. Если верить отчетам экспертов кибербезопасности, хакеры даже не сильно напряглись: подбирать сложные пароли или внедрять вирусы не пришлось. Все современные промышленные холодильники в супермаркетах объединены в единую сеть и подключены к интернету. Это нужно управляющим компаниям для удаленного мониторинга, обслуживания, контроля температуры и автоматического получения уведомлений о сбоях.

"Эти устройства обмениваются данными. Если хакер как-то доберется до устройства, он сможет подключиться к его каналу связи и отправлять данные вместо него. Через эту уязвимость он способен развить атаку и в итоге захватить доступ ко всей системе", - объяснил Пауло Кардосо ду Аморал, эксперт кибербезопасности.

Нынешняя волна произошла спустя всего несколько недель после аналогичной атаки во Франции. Там нарушения затронули почти тысячу супермаркетов. Магазины лишились продуктов на миллионы евро. Кто решил подогреть европейский продовольственный ретейл - неясно. Связь между инцидентами и личности организаторов пока не установлены. Удивительно, но русского следа европейцы не обнаружили.