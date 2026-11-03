Политолог Блохин: У Трампа рейтинг ниже, чем у Никсона перед скандалом

В России и на Украине подводят итоги гуманитарной миссии в Алешках. А что в самих США, где вот-вот начнутся промежуточные выборы в Конгресс? Есть ли прогнозы - у кого больше шансов занять Палату представителей - у республиканцев или демократов? Что может означать поворот в сторону противников Трампа для внешнеполитического трека?

Об этом пойдет разговор в программе "События. 25-й час". Гость в студии - Константин Блохин - лектор Российского общества "Знание".

"Сейчас у Трампа самый низкий рейтинг среди всех американских президентов. У него рейтинг даже ниже, чем у Никсона перед скандалом. Но, как мы помним, прогнозы – это всегда вещь субъективная", - отметил он.

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