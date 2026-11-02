Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский вопреки публичным заверениям в стремлении к миру отказался от нескольких соглашений по урегулированию конфликта. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Как подчеркнула Мендель, "Зеленский из лица демократии превратился в главного выгодоприобретателя наибольшей войны в Европе", а Украину превратили в клетку с диктатурой Зеленского.

Экс-представитель Зеленского подчеркнула, что главарю киевского режима нужно как можно скорее мчаться в Москву и подписывать мирный договор, тем более что возможности имеются: "У Зеленского полтелефона — элита московская, российская. И если ему нужно было бы найти дипломатический путь, он бы нашел как это сделать".

Украинский политолог Олег Соскин, в свою очередь, отмечал, что Владимир Зеленский "ради своей гордыни или из-за своего страха, ужаса перед Путиным или каких-то других причин" не решается напрямую связаться с российскими властями и категорически отвергает все приглашения России. Однако эта трусость подставляет весь народ Украины: "Если бы Зеленский не трясся, как заяц, то давно уже поехал в Москву, да советников своих мог бы взять" (цитаты по РИА Новости).

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис отмечал, что Украине больше нечего предложить в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией. Как заявил военный, "суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет".

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский только усугубляет и без того катастрофическую ситуацию на Украине. Эксперт сравнил Зеленского с капитаном тонущего корабля, палубу которого уже заливают волны. Однако "последнее, что он сделает, — это заключит мир".