Прекрасный сад превратился в большой бедлам. Не живется спокойно людям в стабильной и процветающей Европе. Не успели пойти на спад протесты во Франции, как волна беспорядков прокатилась по Германии и другим европейским странам.

Франция, Италия, Испания и Польша. Мотивы везде приблизительно одни и те же. Рост стоимости жизни, неравенство на фоне сумасшедших трат на поддержку Украины. В Германии на улицу вышло поколение Z – те, кто родился в конце 90-х – начале 2000-х. Движение "Поколение Z решает" сказало свое громкое "нет" немецкой власти. Активисты протестовали в 30 городах страны, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Франкфурт и Мюнхен. Партия "Альтернатива для Германии" не могла не высказаться.

Рейтинг Фридриха Мерца побил исторический антирекорд, только 10% жителей Германии оценивают работу канцлера положительно, 88% категорически недовольны его деятельностью. И на Россию тут не свалишь. Как это делают поляки.

Премьер Дональд Туск виноватых нашел сразу, обвинив некие пророссийские силы, которые из кожи вон лезут, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше. Туск фактически попытался устроить госпереворот и взять под контроль конституционный суд, пока президент страны Кароль Навроцкий был в отъезде. Но виноваты русские, конечно.

Сколько ни сваливай на русских, простым европейцам давно понятно, что прекрасный сад, который называется Европа, на глазах превращается в пространство, охваченное хаосом, порожденным недалекими и агрессивными политиками. У которых в действительности все не так, как на самом деле.