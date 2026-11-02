Политический кризис, разразившийся вокруг Конституционного суда Польши, инициирован "рукой Кремля" — с такими бездоказательными инсинуациями выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ситуация в Польше накалилась из-за попыток кабмина под руководством Дональда Туска отправить в отставку главу Конституционного суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского, причем со снятием неприкосновенности и привлечением к уголовной ответственности. Свенчковский и его заместитель утверждают, что продолжают исполнять должностные обязанности. На этом фоне вспыхнули уличные протесты, митингующие пытались прорваться в здание суда. Оппозиция объявила происходящее новым витком государственного переворота.

В соцсетях Сикорский призвал сограждан подумать над тем, кто может пытаться "посеять смуту" в Польше. Он также заявил, что "мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений — с другой".

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий уличил во вранье премьер-министра страны Дональда Туска, который выдумал некий отчет ЦРУ об угрозе нападения России. Навроцкий возмутился тем, что "это поставило нас в очень сложное положение по отношению к союзникам".

Вскоре после этого источники рассказали, что Пентагон сделал предупреждение европейским союзникам по НАТО о том, чтобы они перестали дразнить Москву. Один из европейских чиновников заявил, что совет Пентагона, хоть и доброжелательный, вызывает недоумение в Европе.