Россиянам предложили законный способ уменьшить счет за электричество

Многие россияне переплачивают за электричество, поскольку попросту не знают, как начисляется плата за этот ресурс. О том, как сэкономить, рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Как заявил специалист в интервью агентству "Прайм", россиянам доступны два варианта оплаты электроснабжения: обычный, с единой ценой за киловатт в любое время суток, а также почасовой, при котором стоимость потребленного электричества зависит от времени суток. Например, при двухзонном тарифе в темные часы цена киловатта снижается порой в два-три раза. В трехзонном варианте выделяются самые дорогие часы утром и вечером, средний вариант с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00, а также дешевая ночь.

Если грамотно использовать предлагаемые возможности — к примеру, запускать бытовую технику при помощи функции отложенного старта в более дешевые часы — можно ощутимо сэкономить на оплате электричества.

Кроме того, каждая семья вправе претендовать на субсидию, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают допустимую долю от общего дохода (в среднем по стране — более 22%).

Ранее член профильного думского комитета Госдумы Александр Якубовский рассказал, что можно сэкономить на оплате "коммуналки" в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении, что особенно актуально в сезон отпусков. Для перерасчета надо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением и подтверждающими документами.

Между тем в России распространилась мошенническая схема с фальшивыми квитанциями на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Министерство внутренних дел предупреждало, что при сканировании QR-кода с такой фейковой платежки жертва попадает на поддельный платежный сервис. Там просят ввести данные банковской карты, после чего деньги похищают.