Великобритании и Евросоюзу необходимо углублять военное сотрудничество. С таким призывом выступил в понедельник, 2 ноября, британский министр обороны Уэс Стритинг.

Политик отказался верить заявлению российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не стремится к конфронтации с НАТО и не вынашивает агрессивных планов. По словам Стритинга, "мы могли бы отнестись к этим заверениям более серьезно, если бы прямо сейчас не происходили боевые действия в Европе".

Говоря о военном сотрудничестве со странами Евросоюза, представитель Великобритании напомнил про "общее видение угроз, стоящих перед нашим континентом, в частности угрозы российской агрессии" (цитаты по РИА Новости).

На этом фоне Politico пишет, что Брюссель готов проявить гибкость в отношении Великобритании в вопросе возвращения в состав Европейского союза, если из Лондона поступит соответствующий запрос. По словам источников, королевству не придется переходить на евро или вступать в безвизовую Шенгенскую зону — именно это вызывает опасения у части британских избирателей.

Между тем глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Европа питает умеренно оптимистичные ожидания накануне возобновления переговоров по украинскому урегулированию с участием России. К этому европейцев подтолкнули впечатления президента Финляндии Александра Стубба от недавнего телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным.