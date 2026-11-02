Москвичей призвали срочно переобуть автомобили

Автомобилистам в Москве и Московской области необходимо заменить шины на зимние — в регионе ожидается гололедица уже в ближайшее время. Об этом предупредила в понедельник, 2 ноября, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как подчеркнула специалист, среднесуточная температура воздуха в столице и Подмосковье приблизилась к пяти градусам выше нуля, а по ночам прогнозируются первые гололедицы.

Паршина напомнила, что при таких погодных условия летняя резина теряет свойства, становится хрупкой и хуже сцепляется с дорогой. Тянуть с переобувкой автомобиля больше нельзя, цитирует эксперта РИА Новости.

Тем временем снегопады накрыли сразу несколько российских регионов. Непростая ситуация сложилась на дорогах Красноярского края: из-за гололедицы и снежных заносов водители не справляются с управлением.

Еще во второй половине октября в Сибирь и на Дальний Восток нагрянули морозы. Из-за арктического вторжения в ряде регионов по ночам столбики термометров падали до минус 16 градусов. На трассах образовался накат из-за снега — дорожное движение местами оказалось фактически заблокировано.