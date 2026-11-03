Владимир Зеленский отказался от подписания ряда ключевых соглашений по урегулированию конфликта, став главным выгодоприобретателем военных действий. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в понедельник, 2 ноября.



"Я получила информацию от нескольких авторитетных источников о том, что именно Зеленский отказался от нескольких соглашений", — сообщила она в интервью украинскому блогеру Денису Елисеевичу.



Мендель добавила, что глава киевского режима из "лица демократии" трансформировался в человека, извлекающего личную выгоду из крупнейшей войны в Европе.



Попытки дипломатического урегулирования начались практически сразу после старта СВО весной 2022 года. В ходе встреч в Белоруссии и Стамбуле делегациям удалось подписать проект договора, предполагавший нейтральный и внеблоковый статус Украины. Однако согласованный документ был сорван Киевом под прямым давлением западных партнеров, в частности экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.