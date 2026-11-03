Переговоры РФ, Украины и США пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры на рабочем уровне между делегациями России и Украины при посредничестве США пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. О предстоящей встрече сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.



Уиткофф заявил, что обсуждаться будут вопросы безопасности после завершения конфликта, деэскалации, гуманитарные инициативы, а также дальнейшие шаги на пути к миру.



"Мы рассчитываем развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к заключению всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", — отметил он.