Собянин: 493 беспилотника летело минувшей ночью к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить атаку на российскую столицу. В сторону Московского региона с вечера понедельника до сегодняшнего утра летело почти 500 беспилотников.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в "Максе", к столичному региону направлялось 493 украинских дрона. Большая часть беспилотников уничтожена силами ПВО на дальних подступах.

На подлете к столице, по данным Собянина, нейтрализовано 187 дронов ВСУ. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.