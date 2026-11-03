Росгвардия предложила обновить военную форму

Росгвардия предложила исключить из военной формы редко используемые предметы одежды и добавить новые.

Инициатива направлена на улучшение внешнего вида сотрудников и оптимизацию расходов, передает РИА Новости.

В числе малоиспользуемых вещей – женские меховые шапки, зимняя полевая фуражка для высших офицеров, панама, берет камуфлированной расцветки, шерстяная куртка для офицеров, белая тужурка и белые брюки для морских подразделений.

Вместо этого планируется добавить утепленную шапку, рубашку типа "поло", ботинки с высокими берцами защитного цвета, а для женщин офицеров - парадно-выходной шерстяной жакет и парадные брюки.

Новые правила должны вступить в силу после подписания указа президентом.

В прошлом году была обновлена форма для сотрудников МВД. У полицейских появились демисезонная куртка, облегченные брюки и спортивные туфли.