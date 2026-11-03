Число погибших из-за медведей в России в 2026 году достигло 31

Число погибших от нападений медведей в России выросло до 31.

Сложная ситуация с медведями сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Животные стали выходить к людям из-за роста популяции и неурожайного года в тайге, передает ТАСС.

В Минприроды ранее заявили, что в Сибири сейчас нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов, из-за чего медведь остается голодным перед зимовкой. Неурожай случился из-за сухой весны.

2026 год стал рекордным по числу нападений бурых медведей на людей. Девять погибших зафиксированы на территории Красноярского края, пять случаев приходится на Томскую область.