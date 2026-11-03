Минтранс России предложил запретить курьерам ездить по тротуарам

Курьерам в России хотят полностью запретить выезжать на тротуары.

Соответствующие поправки в ПДД уже подготовил Минтранс России. Документ намерены вынести на общественное обсуждение.

Речь идет о курьерах, которые доставляют заказы, передвигаясь на электротранспорте. В случае ДТП пешеходы могут получить серьезные травмы.

"Вывод курьерского транспорта с тротуаров - необходимая мера для защиты пешеходов", - сообщила председатель общественного совета Минтранса Татьяна Горовая.

Как ожидается, для обычных пользователей СИМ возможность выехать на тротуар сохранится.

Ранее на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. В марте он поручил Минтрансу рассмотреть запрет на движение по тротуарам для курьеров.