ВС России нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры

Массированный удар нанесла прошедшей ночью российская армия по объектам критической инфраструктуры на Украине. ВС России использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, поражены объекты энергетического комплекса Украины. Целями ударов стали подстанции в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Они обеспечивали электроэнергией предприятия украинского ВПК. Кроме того, под удар попала портовая инфраструктура в Одесской области, поражены морские суда с грузами для украинской армии.

В Минобороны также сообщили, что российские "Герани" поразили четыре украинских локомотива. Два локомотива беспилотники настигли возле Сум, по одному объекту уничтожено в районах Днепропетровска и Харькова.