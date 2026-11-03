На четвертой стадии рака Лерчек совсем усохла

Зимой Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) узнала, что у нее онкологическое заболевание. Блогеру поставили рак четвертой стадии.

Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии. Летом ей стало лучше, блогер ходила в спортзал, посещала светские мероприятия и снялась в нескольких рекламных фотосессиях.

Но осенью ей резко стало хуже. В последнее время Чекалина жалуется на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить.

Однако она не сдается. Валерия продолжает работать, даже сидя дома и борясь с раком. Так, она занимается рекламой. Возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, снял ее во время примерки разных нарядов. Лерчек продемонстрировала несколько образов, прорекламировав бренд одежды.

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Но многие пользователи Сети обратили внимание, как сильно похудела Лерчек. Комментаторы высказали мнение, что она "совсем усохла", выглядит изможденной и усталой, но "все равно продолжает улыбаться".

Ранее новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей. Врачи рекомендуют многодетной маме отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

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