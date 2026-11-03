Соединенные Штаты выступят посредником на переговорах России и Украины, которые состоятся в Абу-Даби. Дату встречи представителей Москвы и Киева в столице Объединенных Арабских Эмиратов назвал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как утверждает Уиткофф, переговоры рабочего уровня пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны сосредоточатся на договоренностях в сфере безопасности на послевоенный период, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах на пути к миру, написал спецпосланник Трампа в соцсети X.

Уиткофф подчеркивает, что Вашингтон рассчитывает развить прогресс, достигнутый на встречах в Киеве, Осло и Петербурге. На прошлой неделе в Осло прошла встреча главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа. Результаты спецпосланник Трампа представил президенту России Владимиру Путину во время визита в Санкт-Петербург.