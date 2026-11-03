Раскрыт гнусный замысел принца Гарри и Меган Маркл: ради своей цели используют детей

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию в конце лета. Герцог и герцогиня сообщили, что хотели дать детям лучшее образование, поэтому и перебрались за океан. Но в такое объяснение внезапного изменения планов актрисы и принца никто не поверил.

И, как оказалось, тайный мотив у Гарри и Меган есть. Дело в том, что принц опасается, что из-за разлада с королём Карлом III его могут лишить наследства.

В недавнем интервью Гарри подчеркнул своё стремление наладить отношения с семьёй. "Я хочу во всём разобраться и уладить разногласия. Самое главное — это примирение", — заявил он.

Однако, по словам инсайдера из ближнего окружения герцога Сассекского, беспокойство Гарри связано не только с желанием восстановить эмоциональную близость с родственниками, но и с неопределённостью относительно долгосрочного финансового благополучия его собственной семьи.

"Главное, что сейчас тревожит Гарри, — это вероятность того, что разрушенные отношения с королевской семьёй в конечном итоге могут иметь последствия, выходящие далеко за рамки эмоциональных переживаний. Он отчаянно хочет восстановить отношения с отцом на личном, эмоциональном уровне и неоднократно открыто говорил об этом. Но существует и практическая сторона вопроса: у него есть жена и двое маленьких детей, будущее которых он считает своим долгом обеспечить", — пояснил источник.

Для достижения своей корыстной цели герцог и герцогиня Сассекские не гнушаются использовать детей. Гарри и Меган постоянно угрожают Карлу III, что увезут Арчи и Лилибет назад в США. Король опасается, что в этом случае больше никогда не увидит внуков, и идет на уступки сыну и невестке.

"Гарри построил совершенно другую жизнь за пределами монархии, а сохранение такой независимости требует огромных финансовых затрат. Перспектива оказаться обойдённым при принятии решений о распределении имущества его отца, безусловно, сильно тревожила бы любого человека в подобном положении. Сейчас Гарри, по сути, опасается, что может лишиться значительной части наследства после смерти Карла, если к тому моменту они так и не помирятся", — отметил инсайдер.