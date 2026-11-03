В Ярославле при атаке дронов пострадали два сотрудника НПЗ

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле получила повреждения после ночной атаки беспилотников.

Начался пожар. В настоящий момент на месте возгорания работают спецслужбы, сообщил губернатор Ярославкой области Михаил Евраев.

Пострадали два сотрудника НПЗ – они получили осколочные ранения. Их отвезли в больницу.

Кроме того, повреждения после ночной атаки получили несколько многоквартирных и частных домов, а также личные автомобили.

Ярославль подвергся масштабной атаке беспилотников минувшей ночью. Силы РЭБ и ПВО отразили атаку 124 украинских дронов.