Ирина Аллегрова осталась без квартиры в Москве

Ирина Аллегрова лишилась квартиры в Москве. Сообщается, что "шальная императрица" сама приняла решение избавиться от недвижимости.

Якобы знаменитая исполнительница продала за 75 миллионов рублей квартиру, которую ей когда-то подарил бывший столичный мэр Юрий Лужков. Интересно, что в последнее время певица использовала эту недвижимость как шубохранилище.

Речь идет о жилье площадью больше 150 квадратных метров на Нахимовском проспекте. Более года Ирина Аллегрова не могла продать квартиру. Причина в том, что артистка ее незаконно перепланировала.

Изначально квартир было две. Певица объединила их в одну. Потом Аллегрова кухню перенесла на место спальни, а спальню устроила там, где изначально должна была находиться кухня, передает Mash.

Отметим, что точно неизвестно, где проживает сама артистка. Раньше ходили слухи, будто Ирина Аллегрова покинула Россию и живет в Италии. Однако сама певица эту информацию опровергла. Артистка ведет крайне закрытый образ жизни и о себе предпочитает ничего не рассказывать.

Ирина Аллегрова фактически завершила карьеру. Артистка уже несколько лет не дает частных концертов и отказывается от гастролей. Она появляется только на крупных праздничных мероприятиях или музыкальных фестивалях, где исполнив одну-две композиции уходит со сцены.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>