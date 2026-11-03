Собянин рассказал о строительстве моста-паруса в Мневниковской пойме

В Москве до конца года завершат основные этапы строительства моста-паруса в Мнёвниковской пойме. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, для его возведения впервые в стране освоили способ производства особо прочных стальных листов, которые способны выдерживать большие нагрузки.

Такие повышенные требования к материалу необходимы для уникальной вантовой конструкции сооружения. Мост станет важной частью транспортного каркаса - он обеспечит выезд из Филёвского Парка на Северо-Западную хорду и создаст дополнительный маршрут между районами Хорошёво‑Мнёвники и Филёвский Парк.