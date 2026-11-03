В США стартуют промежуточные выборы в Конгресс

Главное политическое событие в США - сегодня стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Гражданам предстоит определить новый состав палаты представителей - это 435 человек.

Также обновится почти треть сената. Кроме того, в ряде штатов будут выбирать губернаторов. Сейчас парламент полностью во власти республиканцев. Но традиционно партия действующего президента теряет места по итогам таких голосований. И последние опросы показывают, что у демократов неплохие шансы вернуть контроль над нижней палатой.

А вот что касается сената, тут интрига сохраняется. Если демократам удастся получить большинство и в верхней палате, то оппоненты Трампа смогут блокировать его законодательные инициативы. Правда, в Белом доме считают, что выборы в Конгресс не скажутся на американской внешней политике, где полномочия Трампа остаются довольно широкими.